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苗縣元旦升旗照常辦理 縣府：加強防疫實聯制

中央社 / 苗栗縣30日電

總統府元旦升旗典禮因應疫情，取消民眾進場觀禮；苗栗縣政府今天表示，苗栗縣110年元旦升旗典禮及摸彩活動照常辦理，但會加強防疫及落實實聯制。

因應中央流行疫情指揮中心公布首例英國變種病毒株的境外移入確診案例，總統府下午宣布元旦升旗典禮取消民眾進場觀禮。

苗栗縣政府規劃110年元旦清晨5時起，在縣府廣場舉辦升旗典禮，升旗儀式約在6時25分進行，當天並安排表演及摸彩活動，開放民眾入場參加，可領取摸彩券抽獎，獎項包括iPhone12、腳踏車及各式家電。

縣府社會處長楊文志表示，目前為止，升旗活動在戶外，將依原訂計畫舉行，防疫措施依中央規定，參加者須戴口罩，並加強落實實聯制，受邀單位確實簽到，民眾領取摸彩券時，也須簽名留下聯絡電話，主辦單位收到的摸彩券也將留存14天。

社會處指出，近年縣府元旦升旗典禮平均約有3000人次參與，以109年元旦升旗為例，印製8000張摸彩券被索取一空，今年印製5000張摸彩券，但遇上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情及入冬首波寒流，提醒民眾參加要確實配合防疫，並做好保暖工作。

彩券 疫情 苗栗縣

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