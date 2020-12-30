桃園市明年有線電視費率維持每月510元 祭多元頻道方案

桃園市政府有線廣播電視系統費率委員會日前審議明年度有線電視收視費用，決議通過維持基本頻道收視費用每月510元不變，但另有要求3家有線電視業者要提出249至399元的中間包方案，以每月200元的多元頻道分組A方案，分別搭配電影、體育、娛樂等頻道套餐或搭配錄影設備、上網優惠的多元服務，增加收視戶的多元收視選擇。

市府新聞處長詹賀舜說，多元頻道分組方案推動以來，民眾普遍反映頻道豐富性不足，市府敦促業者加碼推出249元至399元共6組中間包方案，3家業者收視選擇達6至7組，也請業者運用社群媒體、跑馬、官方網站等多元管道宣導，善盡主動告知義務。

另有關國家通訊傳播委員會近期公告修正「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」契約終止時機上盒取回方式規定，市府也要求業者於收視戶終止契約時，系統經營者應派員或委託第三人取回機上盒及相關配件，其取回機上盒方式、約定條件及收費事項，應事先取得收視戶同意並要保留彈性，以確保消費者權益。

費率委員會也決議，明年度社會局登記在案的低收與中低收入戶將持續享有基本頻道方案優惠，且為鼓勵弱勢族群申請優惠，新聞處也將與社會局及13區公所合作，將於明年初配合區公所寄送弱勢核定函時，一併發放有線電視優惠宣導單張。

詹賀舜也提到，此次費率審議，有線電視業者反映成本提升，申報調高機上盒裝機、復機與移機費用，但費率委員會考量現行有線電視業者應以擴大收視戶數量為目標，在提升有線電視使用與裝機、復機與移機為一次性收費利基權衡下，機上盒裝機、復機與移機費仍維持與今年度的收費標準相同。