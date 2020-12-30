桃竹竹三首長訪視北水南送管線工程 預計明年1月底完工

新竹市長林智堅今與桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科到桃園市平鎮區訪視北水南送「桃園－新竹備援管線」工程，該工程預計在明年1月底完工，經濟部政務次長曾文生宣布將投入2億元將北水南送備援管線延伸至竹市，預計2024年完工。

新竹市政府工務處指出，由水利署規畫、台水公司辦理的「前瞻基礎建設計畫－桃園新竹備援管線工程」共投入27.8億，去年6月4日開工，原預定明年年3月完工，工程完成後，新竹地區民生水源將來自寶山水庫、寶二水庫、永和山水庫及石門水庫，目前全線管線完成率已達96.81%。

鄭文燦表示，水是國家資源，自然要與縣市共享，盼望北水南調這個國家重要工程，能解決桃竹苗缺水的燃眉之急；楊文科說，感謝中央提出這項計畫，讓新竹地區民眾及竹科未來免於缺水之苦。

林智堅指出，竹市每天用水量約34.1萬噸，包含民生用水19.6萬噸、竹科用水14.5萬噸，水源來自寶山水庫、寶二水庫、永和山水庫與部分頭前溪水源，受氣候異常影響，目前水情燈號為黃燈，越來越吃緊。