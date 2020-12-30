快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園跨年晚會暫照辦 女粉絲不畏寒流搶卡位

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園跨年晚會明天將在高鐵站前廣場登場，今天彩排有寒流，歌手、舞者與工作人員幾乎都穿上厚重外套、帽子加強禦寒。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園跨年晚會明天將在高鐵站前廣場登場，今天彩排有寒流，歌手、舞者與工作人員幾乎都穿上厚重外套、帽子加強禦寒。圖／桃園市觀光旅遊局提供

台灣出現首例英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心加嚴入境限制與入境後檢疫等措施，至於跨年晚會還辦不辦？桃園市政府相關單位下午再度討論，目前仍決定繼續辦理，按原規畫在現場落實5大防疫措施，但仍強調若疫情有重大變化，會滾動檢討。

市府新聞處長詹賀舜說，中央流行疫情指揮中心並未針對跨年等大型活動再提高防疫規範，府內討論後，決定繼續舉辦明在高鐵站前廣場的跨年晚會，防疫相關規範會依中央規定辦理，提醒民眾做好防疫與保暖工作，一起開心迎接2021年。

市府觀旅局指出，現場防疫措施包括全程戴口罩、禁止飲食、量測體溫、參加者須攜帶手機且保持開機狀態、場所採總量管制，總人數達8成即停止進場，現場也取消設置美食攤位區、設單一入口，4個帳篷內分設8個通道皆有熱像儀量測體溫，活動場地及流動廁所等每2小時消毒1次，並在會場設置發燒篩檢站。

寒流今天報到，桃園出現9度低溫，明天更可能下探6度，跨年晚會今彩排，歌手、舞者無不加強禦寒保暖措施，台下有歌迷不畏寒流早早來卡位，陳零九的歌迷昨晚就來排隊，還有八三夭的歌迷準備好暖暖包、熱茶應戰。

觀旅局長楊勝評說，今年跨年晚會倒數階段將不邀請局處首長上台，而由市長與6組防疫英雄包括醫護人員及警消等與民眾一起倒數，攜手迎接2021年。

桃園跨年晚會明天在高鐵站前廣場登場，有粉絲不畏寒流昨晚就來排隊。記者張裕珍／翻攝
桃園跨年晚會明天在高鐵站前廣場登場，有粉絲不畏寒流昨晚就來排隊。記者張裕珍／翻攝
桃園跨年晚會明天將在高鐵站前廣場登場，今天彩排碰上寒流，歌手、舞者與工作人員幾乎都穿上厚重外套、帽子加強禦寒。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園跨年晚會明天將在高鐵站前廣場登場，今天彩排碰上寒流，歌手、舞者與工作人員幾乎都穿上厚重外套、帽子加強禦寒。圖／桃園市觀光旅遊局提供

跨年晚會 疫情 保暖

延伸閱讀

高雄市跨年晚會 2主舞台分流減半管制人數

因應防疫 嘉義市跨年晚會總量管制3萬人次

南市跨年晚會場址徹底消毒 市長：務必全程配戴口罩

寒流發威！台首大東南亞外籍學生 校方送保暖衣御寒

相關新聞

桃園跨年晚會暫照辦 女粉絲不畏寒流搶卡位

台灣出現首例英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心加嚴入境限制與入境後檢疫等措施，至於跨年晚會還辦不辦？桃園市政府相關單位下...

桃園到新竹備援自來水管明年1月完工 日供新竹20萬噸水

經濟部政務次長曾文生、水利署長賴建信今天下午和桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅等前往台灣自來水公司平鎮工務...

竹苗中彰下月6日減量供水 大戶減水未達7%水表鉛封

旱災中央災害應變中心昨天宣布自明年1月6日起，新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區水情燈號由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，...

桃園八德北景雲計畫第1棟建物落成 大湳消防分隊今啟用

桃園市八德區近年來人口成長，現已有20多萬人居住，考量人口密度高而規畫「北景雲計畫」，3大建物中共有7項用途，包括運動中...

寒流來勢洶洶 苗栗點燈提供街友臨時夜宿避寒

寒流來勢洶洶，苗栗縣政府社會處、人安基金會啟動低溫關懷機制，藉由外展服務，關懷街友身體狀況，也發放睡袋、口罩、暖暖包、禦...

桃園低溫9度！街友棉被裹緊緊度寒流 社會局發放物資

入冬首波寒流30日報到，一夜之間氣溫驟降，桃園平地氣溫僅9度，桃園市社會局局長鄭貴華與相關單位親自到街頭訪視，發放口罩、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。