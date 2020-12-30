桃園跨年晚會暫照辦 女粉絲不畏寒流搶卡位

台灣出現首例英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心加嚴入境限制與入境後檢疫等措施，至於跨年晚會還辦不辦？桃園市政府相關單位下午再度討論，目前仍決定繼續辦理，按原規畫在現場落實5大防疫措施，但仍強調若疫情有重大變化，會滾動檢討。

市府新聞處長詹賀舜說，中央流行疫情指揮中心並未針對跨年等大型活動再提高防疫規範，府內討論後，決定繼續舉辦明在高鐵站前廣場的跨年晚會，防疫相關規範會依中央規定辦理，提醒民眾做好防疫與保暖工作，一起開心迎接2021年。

市府觀旅局指出，現場防疫措施包括全程戴口罩、禁止飲食、量測體溫、參加者須攜帶手機且保持開機狀態、場所採總量管制，總人數達8成即停止進場，現場也取消設置美食攤位區、設單一入口，4個帳篷內分設8個通道皆有熱像儀量測體溫，活動場地及流動廁所等每2小時消毒1次，並在會場設置發燒篩檢站。

寒流今天報到，桃園出現9度低溫，明天更可能下探6度，跨年晚會今彩排，歌手、舞者無不加強禦寒保暖措施，台下有歌迷不畏寒流早早來卡位，陳零九的歌迷昨晚就來排隊，還有八三夭的歌迷準備好暖暖包、熱茶應戰。