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竹縣跨年晚會照辦 民眾全程戴口罩禁飲食共防疫

中央社 / 新竹縣30日電

新竹縣政府明天在縣府廣場舉辦「浪漫竹縣 與你相見」跨年晚會，縣長楊文科今天表示，將由他與藝人盧廣仲共同倒數迎新年，也請民眾全程戴口罩、進場請勿飲食等共同防疫。

楊文科表示，跨年晚會將有藝人盧廣仲、動力火車、Leo王、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜等人演出，最後倒數時刻，他與盧廣仲陪伴民眾，一起迎接新年到來。

新竹縣政府表示，因應國內疫情狀況，新竹縣政府提高防疫措施規格，12月31日下午3時起管制，晚會現場設置7處管制出入口，並設置紅外線體溫偵測儀，民眾皆需出示已完成「實聯制GOOGLE登記表單」及酒精消毒後，戴口罩才可進入，另由工作人員蓋識別戳章，以利重複進出會場。

縣府表示，醫護站備有額溫槍及酒精，提供使用，也請民眾隨身攜帶手機，以利通知防疫相關訊息。

跨年晚會 新竹 口罩

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