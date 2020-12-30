焚化爐年產上萬噸飛灰 桃園明年全委託多元再利用
桃園市1年自焚化爐產出的飛灰約1萬2千公噸，過去多以穩定化法處理成固化體後掩埋，也因此造成掩埋容量不足，也讓縣市政府頭痛，市府環保局為使飛灰資源化再利用，最近評選出3家飛灰資源化再利用合格廠商，將全數委託多元再利用，預計明年6月開始實施，屆時桃園市飛灰不再掩埋，被視為嫌惡設施的掩埋場將逐漸走入歷史。
環保局指出，焚化爐飛灰主要以衛生掩埋處理，隨著掩埋容量減少，每公噸掩埋處理費翻倍成長，從過去每公噸6000元一路調漲至每公噸1萬6000元以上，環保局去年開始評估飛灰資源化技術可行性，著手推動提升飛灰水洗技術外，以利資源化再利用。
市府環保局局長呂理德進一步說明，飛灰要資源化前的關鍵技術是必須先水洗，降低飛灰中氯鹽含量後才能資源化處理，桃園欣榮焚化廠歷經1年來試驗，利用低耗水量水洗技術設備，將氯含量從以往20%降到3%以下，正積極建廠預計明年5月正式運轉。
至於水洗後的飛灰將由3家獲選廠商，依照不同處理技術予以資源化再利用，呂理德說，飛灰含有高含量氧化鈣成分，經實證可替代為水泥窯或金屬冶煉製程的部分原料使用，經高溫熔融後產生的安定化底渣，可再利用作為工程材料用途，目前桃園市焚化爐產生的底渣經處理後為再生粒料產品，已全數再利用於桃園市各項公共工程內。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言