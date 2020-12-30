苗栗科技執法「照」過來 偵測違規元旦上路

苗栗警方元旦起在苗栗市三角公園、台13線（尖豐公路）24.2公里頭屋鄉路段，及北橫公路頭份市正興路、水源路口，啟用科技執法，分別偵測違規停車及超速，民眾要注意遵守交通規則，避免荷包失血。

警方3處科技執法1個月宣導期，12月31日結束，將於元旦上路，警方指出，其中在苗栗市三角公園中正路及光復路段違規停車，系統將自動蒐證舉發，取締紅線違停、公車招呼站10公尺內停車，及並排停車，可處600元至2400元不等罰鍰。

此外，頭屋鄉台13線24.2公里處南下車道，固定桿測速（限速每小時50公里），及闖紅燈違規照相；北橫公路頭份市正興路、水源路口，固定桿測速（限速每小時60公里）及闖紅燈違規照相。另，台61線（西濱快速道路）、台13甲線（尖苗公路），及140縣道區間測速，設備驗證中，暫時還不會執法。