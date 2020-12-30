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桃園到新竹備援自來水管明年1月完工 日供新竹20萬噸水
經濟部政務次長曾文生、水利署長賴建信今天下午和桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅等前往台灣自來水公司平鎮工務段，了解桃園到新竹自來水備援管線前瞻重大工程進度。
三縣市長都肯定此一北水南調前瞻計畫，讓新店溪水源支援板新地區，板新給水廠再支援桃園地區，再透過桃園新竹備援管線，由石門水庫跨域調度支援新竹地區用水，一旦工程明年1月完工後，可提升桃園支援新竹調度水源能力至每天20萬噸，不但有效提升北部水資源調度彈性，也能維持新竹縣市生活用水，及新竹科學園區產業用水。
鄭文燦說明，為因應目前水情嚴峻桃園到新竹備援管線工程台水公司原訂2021年3月完工，經過趕辦並克服部分路段地質變化（巨石及黏土），及地下水湧水等問題，同時日以繼夜趕工，讓工程預計於2021年1月底完工，大家感謝台水公司的努力，為民生及產業用水需求，持續提供穩定源。
視察過程由台水公司北區工程處楊處長錦池簡報與現場引導視察，鄭文燦説，今年首次無颱風侵襲，水情供應吃緊，最近連日降雨，水情總算稍為獲得舒緩,目前石門水庫蓄水率自12月1日以來由50.64%回升至66.2%，目前蓄水量1億3000多萬噸，為因應進入枯水期，桃園市政府超前部署已召開11次抗旱應變會議，積極辦理水資源調度、備援水源及開源節流政策，以降低進入枯水期所帶來的缺水沖擊。
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