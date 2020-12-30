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竹苗中彰下月6日減量供水 大戶減水未達7%水表鉛封

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
旱災影響，新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區明年1月6日起，水情燈號由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈。圖／報系資料照
旱災影響，新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區明年1月6日起，水情燈號由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈。圖／報系資料照

旱災中央災害應變中心昨天宣布自明年1月6日起，新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區水情燈號由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，其餘地區水情燈號維持不變，希望提高節水成效，延長待雨期。

台灣自來水公司今指出，中央氣象局統計新竹至嘉義地區今年6月迄今降雨為52年來最少，且預測明年6月前降雨受反聖嬰影響，致降雨偏少機率最大，各地水情將持續嚴峻，目前新竹、苗栗及台中地區水庫蓄水量僅約2~3成，且持續下降，因此為延長水庫供水時程，進而穩定公共給水，

台水公司表示，目前實施減壓供水黃燈區域之節水率已達4.7%，後續新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區進入橙燈階段，依據中央宣布實施減量供水初期，將以每月1000度以上工業用水戶節水率7%為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上，以及自主節水未達7%之工業大用水戶進行專案水表鉛封作業。

至於科學園區、工業區及加工出口區，請科技部、經濟部工業局及加工出口區管理處以總量管制方式實施節水7%，並由各園區管理單位負責區內用水調配。另外，每月用水量1000度以上非工業用水戶，包括游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

台水公司表示，民眾如有任何用水問題，可撥1910免付費電話洽詢，亦可進入台水公司網站「抗旱專區」（https://www.water.gov.tw/）或台水臉書粉絲專頁查詢。

新竹 水庫 抗旱

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