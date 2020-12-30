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桃園八德北景雲計畫第1棟建物落成 大湳消防分隊今啟用

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區「北景雲計畫」斥資12億，共規畫7大設施，包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、圖書館暨停車場、公托及日照中心，其中大湳分隊今天落成啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區「北景雲計畫」斥資12億，共規畫7大設施，包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、圖書館暨停車場、公托及日照中心，其中大湳分隊今天落成啟用。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區近年來人口成長，現已有20多萬人居住，考量人口密度高而規畫「北景雲計畫」，3大建物中共有7項用途，包括運動中心、圖書館、公托等場所，其中桃園市政府消防局大湳分隊今天落成啟用。

桃園市長鄭文燦表示，舊大湳分隊位於八德區熱鬧地段建國路上，平時勤務量大，但建物自1989年興建至今，不僅已老舊且空間僅有160坪；消防局長謝呂泉也說，大湳分隊原基地面積狹小，無法容納高效能特種車，同仁備勤空間也略顯不足。

桃市府取得國防部軍備局工程營產中心同意，無償撥用位於福國北街上的北景雲營區「機三用地」，編列總經費1億3552萬，興建地下1層、地上3層鋼筋混凝土造建築物，落成後可容納8部救災救護車輛及46人進駐，大幅提升救災品質。

大湳分隊屬於「北景雲計畫」中其中一棟建物，鄭文燦說，另還有八德國民運動中心、市民集會所、圖書館、公托及日照中心、地下停車場等興建案都在同一基地，明年其他工程也會陸續完工啟用。

鄭文燦提及，從桃園升格後，市府已陸續完成7個消防廳舍，接下來將要進行新屋分隊拆除重建工程、埔子分隊暨第一大隊興建工程、平鎮分隊拆除重建工程、車輛保養場暨第二搜救救助分隊興建工程等工程。

此外，大湳福成宮秉持熱心公益信念，在今天捐贈1輛消防勤務車，該輛勤務車將配置於消防局第一大隊大湳分隊，提升消防單位的救災能量，鄭文燦也親臨代表受贈並致贈感謝狀。

桃園市八德區「北景雲計畫」斥資12億，共規畫7大設施，包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、圖書館暨停車場、公托及日照中心，其中大湳分隊今天落成啟用。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區「北景雲計畫」斥資12億，共規畫7大設施，包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、圖書館暨停車場、公托及日照中心，其中大湳分隊今天落成啟用。記者陳夢茹／攝影
大湳福成宮秉持熱心公益信念，在今天捐贈1輛消防勤務車，桃園市長鄭文燦親臨代表受贈並致贈感謝狀。記者陳夢茹／攝影
大湳福成宮秉持熱心公益信念，在今天捐贈1輛消防勤務車，桃園市長鄭文燦親臨代表受贈並致贈感謝狀。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦 圖書館

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