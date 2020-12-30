寒流來勢洶洶 苗栗點燈提供街友臨時夜宿避寒

寒流來勢洶洶，苗栗縣政府社會處、人安基金會啟動低溫關懷機制，藉由外展服務，關懷街友身體狀況，也發放睡袋、口罩、暖暖包、禦寒衣物及防寒物資，今天平安站點燈，提供並勸導進入臨時安置處所防寒。

社會處因應寒流，上周結合人安基金會啟動「寒冬送暖低溫關懷遊民、弱勢民眾服務活動」，發放18名列管街友口罩，宣導疫情防護，並提供關懷救助，及乾糧、暖暖包、圍巾、外套及毯子等，還有臨時夜宿、社會福利申請等服務措施。

社工人員勸導街友採取避寒措施及注意保暖，另對街頭老、病致生活無法自理之特殊身分街友，縣府將透過保護法規，優先評估轉安置社福機構，協助遊民、弱勢民眾等平安度過寒流。