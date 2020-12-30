寒流來勢洶洶 苗栗點燈提供街友臨時夜宿避寒

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府社會處、人安基金會啟動低溫關懷機制，發放防寒物資，平安站點燈，提供並勸導進入臨時安置處所防寒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府社會處、人安基金會啟動低溫關懷機制，發放防寒物資，平安站點燈，提供並勸導進入臨時安置處所防寒。圖／苗栗縣政府提供

寒流來勢洶洶，苗栗縣政府社會處、人安基金會啟動低溫關懷機制，藉由外展服務，關懷街友身體狀況，也發放睡袋、口罩、暖暖包、禦寒衣物及防寒物資，今天平安站點燈，提供並勸導進入臨時安置處所防寒。

社會處因應寒流，上周結合人安基金會啟動「寒冬送暖低溫關懷遊民、弱勢民眾服務活動」，發放18名列管街友口罩，宣導疫情防護，並提供關懷救助，及乾糧、暖暖包、圍巾、外套及毯子等，還有臨時夜宿、社會福利申請等服務措施。

社工人員勸導街友採取避寒措施及注意保暖，另對街頭老、病致生活無法自理之特殊身分街友，縣府將透過保護法規，優先評估轉安置社福機構，協助遊民、弱勢民眾等平安度過寒流。

社會處呼籲民眾，如果在車站、公園、地下道等處發現需要協助街友，可電洽社會處037-332053、「1957」社會福利諮詢專線、「1999」為民服務專線，縣府依遊民安置輔導自治條例分工，協助民眾身分調查、提供直接關懷服務、社會福利申請及相關服務。

苗栗縣政府社會處、人安基金會啟動低溫關懷機制，發放防寒物資，平安站點燈，提供並勸導進入臨時安置處所防寒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府社會處、人安基金會啟動低溫關懷機制，發放防寒物資，平安站點燈，提供並勸導進入臨時安置處所防寒。圖／苗栗縣政府提供

街友 寒流 遊民

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