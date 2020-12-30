桃園低溫9度！街友棉被裹緊緊度寒流 社會局發放物資

入冬首波寒流30日報到，一夜之間氣溫驟降，桃園平地氣溫僅9度，桃園市社會局局長鄭貴華與相關單位親自到街頭訪視，發放口罩、暖暖包與禦寒衣物等，不少街友窩在棉被中加強防寒，人安基金會桃園與中壢平安站則在站外亮起「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿，提供有需要的街友入住，今天也將煮薑湯分送街友驅寒。

市府社會局指出，自11月入冬以來，社會局設置的街友外展服務中心已全面對露宿的街友持續提供必要食物、禦寒物品，並對於街頭老、病致生活無法自理街友協助安置於社福機構，因應跨年寒流來襲，再度發放口罩、暖暖包、禦寒衣物及防疫物資等。

人安基金會也啟動防寒關懷機制，開放街友臨時夜宿，桃園平安站長陳志偉說，站內目前入住12人，其中3人在本月陸續入住，多因年紀大且身體狀況不佳，考量入冬天氣變化大而來到站內，雖房間不大，但以上下舖或打地鋪形式，盡量讓有需求者入住。

由於今天凌晨開始氣溫驟降，陳志偉說，經訪視露宿街頭的街友，大都已經加強抗寒保暖措施，像是睡袋、外套或暖暖包等都有備齊，平安站內也發放長褲，以及基金會義工親手編織的圍巾、毛帽，讓寒士在漫長冷夜中，多增添一份溫暖。

人安基金會桃園平安站也在Facebook粉絲專頁持續進行物資募集，包含暖暖包、睡袋、外套、衛生衣褲、泡麵、保溫瓶，歡迎善心民眾共襄盛舉，讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品，平安度過此波寒流。