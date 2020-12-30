苗縣北橫公路最後一哩路通車 徐耀昌：九宮格路網成形

苗栗縣北橫公路「最後一哩路」斗煥坪至三灣段今天通車，交通部長林佳龍也來剪綵，縣長徐耀昌開心宣布「九宮格路網成形」，他與林佳龍都期許為三灣、南庄地區居民、遊客新開交通「門戶」，除了國道1號外，連接國道3號、台61線。

北橫公路得來不易，20多年前苗栗縣前縣長何智輝站在台1線中港溪橋頭，向時任交通部長連任爭取，規畫、施工經歷4名縣長，曾來視察的交通部長6人，今天終於全線通車，林佳龍、徐耀昌剪綵，立委徐志榮、縣議會議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長温志強等地方人士見證里程碑，社區歌舞表演，還有壽公、壽婆參與，雖寒流冷颼颼，現場熱鬧滾滾。

「九宮格路網成形！」徐耀昌說，苗栗縣內路網過去以南北向為主，北橫最後一段通車後，三橫、三縱的路網上路，過去進出三灣、南庄居民、遊客，交通主要仰賴124縣道、國道1號，北橫公路不僅是捷徑，還不用路過頭份、竹南市區，連接國道3號、台61線，帶動觀光及產業經濟發展。

縣府工務處長古明弘指出，北橫公路從頭份市永貞路到台3線峨眉橋，全長10.6公里，雙向4車道寬22公尺，2003年12月起歷經17年，施作7標工程，總經費計47.9億元，其中，今天通車第7標斗煥坪至三灣段工程經費17.9億元，號稱北橫工路最後一哩路，工程獲得行政院公共工程委員會第20屆公共工程金質獎肯定。