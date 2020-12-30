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網友恐嚇跨年夜「血染台灣」 新竹縣跨年晚會維安加強

聯合報 / 記者陳斯穎巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣31日晚間將在縣府前廣場舉行跨年晚會，活動舞台已經架設完畢。記者陳斯穎／攝影
新竹縣31日晚間將在縣府前廣場舉行跨年晚會，活動舞台已經架設完畢。記者陳斯穎／攝影

新竹縣將在今年舉行暌違已久的跨年晚會，預計吸引萬人不畏寒流參加，但今天（30日）清晨卻有網友在PTT發文表示要組成30人恐攻團，針對各縣市跨年晚會放置爆裂物，甚至宣稱將持槍掃射舞台，刑事局已展開查辦，新竹縣警局同樣不敢大意，將加強活動會場維安，以防遭恐怖攻擊。

今年新竹縣跨年晚會大咖雲集，晚會將由白冰冰、陳漢典及吳怡霈搭配主持，並邀請盧廣仲、金曲新人王ØZI、動力火車、郭靜、朱俐靜等15組卡司人輪番上陣，活動更將聚集大批民眾，但網路恐攻言論也讓警方捏把冷汗，就怕稍有閃失會釀成混亂。

新竹縣警察局表示，針對跨年晚會現場維安工作，在31日晚間活動開始前，會加派竹北警分局、縣警局鑑識科人員，對活動會場進行地毯式搜索，確認有無可疑爆裂物遭放置會場，另也請刑事局支援防暴車，以防突發狀況，新竹縣刑大也已規畫200名警力，在活動期間維持現場維安。

新竹縣警局保安科說明，新竹縣警察局與刑事局正密切聯繫，針對今天不明網友所發表的網路言論，警方予以高度重視，而跨年晚會原本就有規畫警力確保活動順利進行，加強維安不會影響活動流程，請民眾放心參與。

除了現場維安提升，縣府也再次強調防疫，要求參與跨年晚會的民眾，務必配合全程戴口罩與勤洗手、保持社交距離，且因活動場內禁止設置美食攤位及禁止飲食，管制區內衛生局將組成勸導及防疫小組，管制區外則由公所、產發處及警察局加強取締違規流攤。

跨年晚會 新竹 警察

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