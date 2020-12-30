苗栗北橫公路全線通車 百歲人瑞低溫中歡喜見證

苗栗縣北橫公路推動興建逾20年，最後一哩路「斗煥坪至三灣段」今天完工剪綵宣告全線貫通，交通部長林佳龍出席典禮，肯定健全地方路網，帶動觀光發展。

苗栗縣政府上午在三灣鄉內灣村平安大橋旁舉辦「苗栗縣北橫公路斗煥坪至三灣段工程通車典禮」，隨此路段完工，歷時22年分段興建的苗栗北橫終告全線貫通，典禮儀式中午結束後，下午3時起開放通車。

交通部長林佳龍出席典禮，與縣長徐耀昌、立委徐志榮、苗栗縣議長鍾東錦及頭份、三灣鄉鎮首長、民意代表等多人共同祝禱祈福並剪綵，隨後領著3對高齡「壽公壽婆」步行一小段，其中一名長者是高齡102歲人瑞，在眾人攙扶下也頂著低溫寒風共同見證新闢道路的開通。

「斗煥坪至三灣段」是苗栗北橫最晚施作的最後一哩路，工程於107年3月動工，今年11月底完工，經會同相關單位履勘作業，完成驗收，工程提報行政院第20屆公共工程金質獎，榮獲土木類第一級「優等」，為苗栗縣拿下有史以來首座金質獎。

林佳龍表示，工程能獲金質獎，代表施工團隊的努力與用心，而苗栗北橫全線貫通，除有助地方鄉親出入交通便利，也促進參山國家風景區周邊觀光旅遊發展。

林佳龍說，交通部全力支持苗栗各項交通建設，包括五楊高架延伸至頭份案已核定通過，國道1號造橋交流道增設、台61線西濱苑裡匝道補齊「全套」、竹南龍鳳漁港聯外道路、聯大路改善工程、舊山線復駛及台鐵海線苗栗竹南至台中烏日雙軌化可行性研究等案，都在積極推動中，苗栗雖財政困難，中央將與地方緊密合作，持續推動各重要交通建設。

徐耀昌表示，苗栗北橫推動興建長達22年，歷經4任縣長及多名交通部長，他特別感謝沿線地主配合道路徵收、立委協助爭取經費、交通部大力協助及工程團隊積極施工兼顧工程品質，終於完成道路開闢，通車後可望紓解124縣道及竹南、頭份市區壅塞的通過性車流，竹南、頭份前往三灣、南庄的行車時間可縮短約15分鐘，解決苗栗縣北端東西往來交通問題，健全縣內整體路網。

苗栗北橫公路計畫自民國87年著手規劃興建，路線自頭份市永貞路（台1己線終點）起，經北橫地下道、頭份大橋、雞心壩、斗煥坪、內灣至三灣鄉水頭屋大橋銜接省道台3線峨眉橋旁止，全長約10.6公里，總建設經費近新台幣48億元。