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健美冠軍新竹開早餐店 一身肌肉好吸睛

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
在新竹縣竹北市開設早餐店的劉冠忠，今年在IFBB ELITE PRO 菁英職業卡賽暨第2屆全國健身健美錦標賽拿下雙料冠軍。圖／劉冠忠提供
在新竹縣竹北市開設早餐店的劉冠忠，今年在IFBB ELITE PRO 菁英職業卡賽暨第2屆全國健身健美錦標賽拿下雙料冠軍。圖／劉冠忠提供

新竹縣竹北市開設早餐店的劉冠忠，一身的肌肉經常吸引客人詢問他如何健身，還有年輕女性為了欣賞好身材特別來買早餐，其實劉冠忠另一身分就是健美先生，從15歲開始健身，堅持20多年獲獎無數，今年更在IFBB ELITE PRO 菁英職業卡賽暨第2屆全國健身健美錦標賽拿下雙料冠軍。

劉冠忠說，會開始對健身有興趣是受到「魔鬼終結者」及動漫「北斗神拳」的影響，小學四年級時就自己買啞鈴練習，而父親劉建和也會帶著他一起到健身房運動，高中時初次參賽就拿下亞軍，這也讓他對健身有更大的動力，大學時更成立了健美社團，而家人全力支持他的興趣。

「有興趣就不覺得辛苦！」為了保持健美的肌肉，劉冠忠的生活十分規律，除了自己準備飲食，賽季時1周練6天、每天3小時，非賽季也保持1周4到5天、每天2小時的頻率，搭配養肉、減脂肪循環，還有一次為了達到參賽標準，在短短10天內靠著脫水、減脂成功減重10公斤。

劉冠忠說，遇到停滯期「卡關」時，他會搜尋國外資料，參考飲食、訓練建議，他過去也擔任健身教練10多年，帶過的學生還曾代表台灣參加世界盃，讓他相當自豪，他也觀察到，隨著健身風氣興起，有愈多人投入健美行列，他建議「新鮮人」可從形體、古典再到健美逐步參與。

「一生做一件事就好」，開設早餐店的劉冠忠目前與太太2人輪流顧店，也讓他有更彈性的時間可以兼顧生活與興趣，等孩子年紀大一點，也考慮跟其他健身國手朋友合開健身工作室。

新竹縣議員陳凱榮、福德里長曾文忠得知竹北有位雙料冠軍也與有榮焉，劉冠忠近年則較常代表金門縣參加全國賽事，對此，陳凱榮也感到相當遺憾，期望縣府能有更好的體育補助措施，才能留住好人才。

在新竹縣竹北市開設早餐店的劉冠忠（左三），受電影及動漫影響開始對健身產生興趣，家人也全力支持他。記者陳斯穎／攝影
在新竹縣竹北市開設早餐店的劉冠忠（左三），受電影及動漫影響開始對健身產生興趣，家人也全力支持他。記者陳斯穎／攝影
在新竹縣竹北市開設早餐店的劉冠忠，今年在IFBB ELITE PRO 菁英職業卡賽暨第2屆全國健身健美錦標賽拿下雙料冠軍。圖／劉冠忠提供
在新竹縣竹北市開設早餐店的劉冠忠，今年在IFBB ELITE PRO 菁英職業卡賽暨第2屆全國健身健美錦標賽拿下雙料冠軍。圖／劉冠忠提供

健身 早餐 新竹

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