湖口、竹東、新豐圖書館 獲竹縣公共圖書館營運績佳績

新竹縣重視閱讀推廣，逐年提升公圖閱讀空間及館藏，縣府文化局邀請中央級評鑑委員花費4天對縣內13公共圖書館進行現勘及書面審查，今年度營運績效績優公共圖書館，由口鄉立圖書館榮獲特優獎、竹東鎮立圖書館優等獎、新豐鄉立圖書館甲等獎及新埔鎮立圖書館年度進步獎，並各獲2萬5000元、1萬8000元、1萬2000元及5000元獎勵金。

縣長楊文科表示，新竹縣幼年人口0至14歲比例16.14％是全國第2名，公共圖書館圖每人借閱量2.07冊，縣府獲教育部2019年到2022年逐年補助約800萬，積極推動公共圖書館總館及分館體系，並在今年成立新竹縣公共圖書館發展委員會，針對縣內公圖軟體購書經費及硬體改善經費進行討論，規畫全縣閱讀資源，營造符合在地居民需求的閱讀環境。

文化局表示，縣府除透過教育部專業輔導團協助，輔導縣內公共圖書館逐步成長，藉由滾動式檢討、評鑑方式盤點各館軟硬體設施，逐年改善縣內公共圖書館APP、借閱系統自動化更新、館藏發展政策、書籍編目及採購等，也藉由發展委員會議詳細盤點公共圖書館既有資源、館藏冊數、借閱率、閱讀推廣成果。

本年度評鑑評指標包含圖書館基礎建設及服務、營運規劃、讀者服務及推廣服務與公共關係等。其中，湖口鄉立圖書館以完善閱讀設備及主動式閱讀推廣服務獲得特優獎。

竹東鎮立圖書館及新豐鄉立圖書館雖硬體環境尚待提升，但是藉由館員服務之熱誠度及館內貼心讀者服務獲得評審委員青睞。另外，新埔鎮立圖書館則透過防疫閉館期間進行全面館舍配置大改造，一改過往圖書館空間及服務設施，經委員討論增列為年度進步獎。