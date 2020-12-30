不再與車爭道！新竹市龍山國小通學步道啟用上下學安心

新竹市龍山國小建校將滿100年，為讓學童有完善步行環境，市府與學校協議，校方讓出校園土地，由市府打造380.8公尺兼具綠意與安全的通學步道，將原有校內的茄苳老樹變身美麗街景，以穿透式綠圍籬使校園與城市街景融為一體，經一年工期，今舉行啟用典禮。

市府指出，市長林智堅任內啟動通學步道改善計畫，全面盤點轄內學校需求，投入超過1億5千萬元推動14處通學步道改善，目前已陸續完工。近日再獲內政部營建署核定6千多萬元，補助增設5校3.6公里通學步道建置與改善，將使社區與學校間更加密切貼近。

市府表示，龍山國小通學步道工程獲內政部營建署核定1360萬元，由田中央聯合建築師事務所規劃、設計，以光復路一段574號龍山國小周邊及光復路一段576巷為主要改善路段，並由光復路576巷2弄延伸至社區巷弄，串連廟埕廣場前銜接校園與社區，建構出一條優質人行動線。

此外，廊道的設計更貼近學童，在光復路一段的涼亭結合最近修繕的遊戲器材區，兼具休閒遊憩的等候空間，讓學校閒置的角落再次活化。