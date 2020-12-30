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塗鴉活動取消 新竹市縮小2021元旦升旗典禮規模
因應防疫需求及寒流來襲，新竹市政府今指出，將縮小2021年元旦升旗典禮活動規模，塗鴉活動也取消，歡迎民眾透過市長林智堅臉書直播線上參與升旗典禮，當日到場觀禮者將實施量體溫、實名制並全程配戴口罩，且不飲食等防疫措施。
市府表示，依據中央流行疫情指揮中心12月22日發布，因應大型活動加強集會防疫措施，並評估跨年夜到元旦清晨低溫，市府以市民健康與防疫需求為優先考量，縮小規模的方式舉行2021年元旦升旗典禮，由林智堅率領市府主管、校長等人參與，典禮簡單隆重。
社會處表示，原先有透過網路報名元旦升旗典禮塗鴉活動的民眾，兌換紀念品請於明年1月4日起至1月29日止，前往新竹市衛生社福大樓4樓(新竹市中央路241號)社會處社會行政科領取，洽詢電話：03-5351501楊先生。
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