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罷免王浩宇1月16日投票 藍團體台一線掛看板宣傳

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
罷免民進黨桃園市議員王浩宇案明年1月16日投票，罷王中壢總部今天也展開新一波宣傳攻勢，由桃園市民眾服務社署名在位於貫穿中壢的省道台一線旁的天晟醫院外牆掛出大幅宣傳看板，號召中壢市民眾一起站出來罷免王浩宇。圖／魯明哲辦公室提供
罷免民進黨桃園市議員王浩宇案明年1月16日投票，罷王中壢總部今天也展開新一波宣傳攻勢，由桃園市民眾服務社署名在位於貫穿中壢的省道台一線旁的天晟醫院外牆掛出大幅宣傳看板，號召中壢市民眾一起站出來罷免王浩宇。圖／魯明哲辦公室提供

罷免民進黨桃園市議員王浩宇案明年1月16日投票，罷王中壢總部今天也展開新一波宣傳攻勢，在貫穿中壢的省道台一線旁，由桃園市民眾服務社署名，在天晟醫院外牆掛出大幅宣傳看板，號召中壢市民眾一起站出來罷免王浩宇。

國民黨桃園市中壢區立委魯明哲辦公室上午也在媒體群組宣傳罷王投票指南。

國民黨發言人鄭照新表示，罷免與公投、選舉一樣，都是民主社會人民重要權利，也是民主社會主權在民基石，今天罷王案在公民社會回響下能通過兩階段連署成案，表示民意有一定程度共鳴與重視。

鄭照新說，該面看板為桃園民眾服務社對公民運動與民權行使的響應，無論贊成與反對，行使權利都有其意義，國民黨尊重民意的展現。

據了解，桃園市黨部市黨部因接到罷王團體詢問，本周將協助舉辦第6場說明座談，建立平台讓公民團體闡述理念。

罷免 國民黨 鄭照新

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