新竹縣小黃變身偏鄉大眾運輸 峨眉鄉居民憑證免費搭
新竹縣峨眉鄉在交通部公路總局的補助之下，首次推行「幸福小黃」多元公共運輸計畫，以機動性高的計程車彌補固定班次公車的車班不足，目前規畫3條路線，民眾只要電話預約搭乘，在地居民就能憑身分證免費搭，外地遊客也只要50元就能體驗「幸福小黃」的便利。
交通部公路總局長許鉦漳表示，完善公共運輸服務是中央的政策，對於大眾運輸的縫隙、運量不高的地區，公路總局都會協助地方政府以幸福巴士或幸福小黃來彌補，目前全台已有超過80條幸福小黃路線，均採用公車票價，甚至免費讓民眾搭乘，讓大眾運輸深入偏鄉，全國大眾運輸服務覆蓋率已經達82.77%，未來盼達到全國100%。
縣府交旅處長處游志祥則說，因峨眉鄉屬於人口不密集鄉鎮，公車服務面積涵蓋不到40%，為了讓在地的銀髮族居民出入更方便，可以利用大眾運輸出門就醫、買菜，公路總局與台灣大車隊合作推出幸福小黃，未來居民即便沒有開車或騎車，都可以更加便利出行。
峨眉鄉幸福小黃，分為「三峰石井線」、「赤柯山線」及「觀光環狀線」；三峰石井線在每周一、三行駛，赤柯山線為每周二、四行駛，峨眉鄉居民只要憑身分證就能免費搭乘，以及為了服務假日前往峨眉遊玩的旅客，特別在周末開設觀光環狀線，不計里程單趟每人只要50元，皆採隨招隨停，或電話（03）667-2468預約。
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