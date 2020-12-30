元旦3天連假要來了 桃園市垃圾收運不打烊

後天（1月1日）開始將迎接連續3天元旦假期，桃園市政府環保局今天指出，考量市民仍有垃圾清運需求，清潔隊收運垃圾仍維持正常周收5日原則，僅周三和周日休息，元旦連假正常清運，民眾仍可依原訂時間將垃圾交給垃圾車清運處理，意即明年1月1日及1月2日皆正常收運，1月3日周日則依循往例沒有收運垃圾，民眾倒垃圾免煩惱。

市府環保局長呂理德說，民眾雖然放假但仍有排出垃圾的需求，元旦連假除了周日外，清潔隊仍不打烊維持收運服務桃園市民，民眾可利用「桃園垃圾車」APP查詢垃圾車到達的時間，或可上網https://reurl.cc/0o8pe9垃圾車即時動態垃圾清運路線。

環保局也呼籲民眾勤洗手，保持社交距離，做好防疫措施，尤其是使用後的口罩請對折妥善包好丟在垃圾桶中再排出，否則隨意亂丟將面臨最高6000元的罰款。

由於疫情仍未結束，環保局強調，清潔隊的防疫不鬆懈，隨車人員都戴口罩、手套，並隨車配有酒精，供每位隊員執勤前後消毒使用，跟市民朋友們共同做好防疫。