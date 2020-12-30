受助兒童手繪心願樹 「紅包傳愛」助孩子勇敢起飛

長期支持台灣世界展望會桃園才藝方案的合作企業協易機械工業股份有限公司，平時邀請員工響應公益行動，定期關心孩子的學習狀況，繪畫班的孩子們知恩圖報，昨天特別前往企業餐廳區揮灑創意，共同畫出代表對2021年期盼的「心願樹」，為空間妝點溫馨氛圍。

董事長特助曾定宸表示，2020是個充滿動盪的一年，協易機械仍持續以行動支持、關懷在地兒童，期待在年末替有需求的兒童及家庭注入溫暖，也謝謝展望會的孩子們透過作品溫暖公司及夥伴。員工紛紛表示，用餐的心情都跟著煥然一新了。

台灣世界展望會北區辦事處長陳雅玲表示，在台灣的弱勢家庭，即便孩子積極進取、天賦過人，卻會因家中經濟難以為繼，而中斷學業甚至提早就業，更難以讓孩童培養專才。在疫情衝擊下，今年上半年，台灣世界展望會服務的國內特殊景況家庭數，較去年增加約20%；至9月底為止，特殊景況扶助金發放受益人次，更較前一年增加近50%。

年關將至，展望會自昨天起邀請民眾響應「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福」活動，為所服務的4萬5000名兒童及其家庭，募集象徵助學、平安、健康、希望的一萬個祝福紅包，受助家庭將在每學期開學前收到扶助金，運用於學用品、學校相關費用（保險費、班費、家長會費等）及書籍教材費，並參與才藝培力方案、成長課程與職涯發展方案，開拓天賦、發展潛能。