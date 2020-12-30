跨年元旦避車潮 機捷A19站看五月天、A18站桃園演唱會

五月天今年首場演唱會、桃園市跨年晚會都在明晚登場，為避免交通打結，桃園市警局建議民眾多搭乘機場捷運，兩場分別在A19站、A18站；另緊接元旦3天連假，桃園市也實施多項交管，包括2021年1月1日當天，國道1號平鎮南下匝道入口全天禁止車輛進入，大溪復興等觀光區也有管制。

警方表示，根據往年經驗分析，今年跨年、元旦交通重點分別是跨年晚會、高速公路管制，以及假期旅遊等3項。演唱會部分，由於今年五月天「好好好想見到你演唱會」與桃市府「2021桃樂園跨年晚會」強碰，建議民眾搭機捷到A19出站看五月天、到A18出站參加桃園市府跨年。

國道部分配合高速公路局規畫，警方為避免路段壅塞，也將實施管制疏導，其中國道1號平鎮系統南下匝道入口，2021年1月1日0時至24時，全天禁止車輛進入。

另外桃園市內觀光旅遊景點，包括大溪老街、石門水庫、慈湖，以及青埔置地廣場、JETS嘉年華，Xpark等，也預計會湧入人潮車流，警方呼籲到大溪民眾可挑選上午時段，避開下午尖峰。

而離開大溪的北部地區車輛，可改道從台3線信義路往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭，利用龍潭交流道南下。民眾出門前也能先用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」查詢道路狀況。