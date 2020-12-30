桃園拉拉山體感溫度近0度 學校煮薑湯 下雪就管制車輛

桃園市今天凌晨至中午受寒流影響氣溫明顯下降，復興區拉拉山巴崚國小、巴陵派出所海拔1230公尺，只有4、5度，山區細雨綿綿，體感溫度2、3度，雖然路面還不見結霜，更高海拔也沒下雪，但體感溫度已經接近1、2度，預估下午、入夜後氣溫下降速度會更快。

巴崚國小等山區學校上午準備薑湯讓學生取暖，巴陵派出所和消防分隊車輛也放在外面機動待命。小學生一早出門全部厚衣服上身，到學校以後喝老師幫忙準備的薑湯，雖然氣溫只有5、6度而且往下降，學生活動力一樣旺盛，體育課照常打球運動。

學校老師表示很明顯感受寒流威力，根據氣象預報這只是剛開始，跨年更冷，山區有機會下雪，不少人還滿期待的，但是一定要做好禦寒的準備。

大溪警分局表示，復興區拉拉山最近一次下雪是2018年2月初，當時巨木群區（海拔1500至1700公尺）持續下雪累計10公分，當時警方還配合公路總局第一區養護工程處復興工務段還預警性封路，封閉台7線47公里（下巴陵）至60.7公里（西村），機動管制車輛必須加掛雪鏈才能通行。