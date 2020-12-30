3個月吸20萬人次 桃園慈湖明年元旦起推水舞2.0

桃園市持續刺激疫後旅遊振興，在慈湖推出夜間水舞光雕秀，3個月來吸引20萬人次欣賞，市府觀旅局考量近期陰雨、寒流等因素影響，遊客數成長停滯，明年元旦起推出水舞2.0版，曲目與水型都翻新，以輕快柔順的「春之頌圓舞曲」為題，要讓旅客有耳目一新感受，市長鄭文燦表示，水舞表演時間也提早，歡迎大家來體驗慈湖之美。

市府觀旅局長楊勝評說，風管處已著手編製2首新曲及水型變化，將於明年元旦（1月1日）當天發表第1首新曲「春之頌圓舞曲」，曲風典雅大方、旋律柔順輕快，大年初一則將接力發表曲風活潑歡樂的第2首新曲「新春喜洋洋」，提供多元視覺及聽覺感受。

由於冬天天色暗的早，市府觀旅局也將從明年元旦起，將平日表演場次提前至下午5點30分、晚上6點30分以及晚上7點30分共3個時段，假日則維持8場次水舞時段，另在新年度開始慈湖水岸舞台草皮區，假日時段將有不同造型風格的胖卡餐車進駐，提供飲食選擇。

市府觀旅局指出，元旦3天連假即將到來，風景管理處也安排桃園在地樂團於3天連假的下午4點半到晚上8點半進行舞台表演，另今年度的北橫攝影比賽，也特別規畫「慈湖水岸舞台水舞組」，作品拍攝日期須攝於2020年10月1日至20201年3月30日之間，徵件時間2021年3月10日起，歡迎對攝影朋友有興趣的民眾一起來拍下水舞之美。

鄭文燦也提到，慈湖已經不見陸客，所以市府針對慈湖旅遊振興，設計創新的水舞光雕秀活動，10月登場以來造成很大的轟動，平均1天都有2500人次來觀賞水舞，為給民眾不同感受，明年元旦起推出水舞2.0版，水型跟音樂都有變化，歡迎大家來訪。