五月天演唱會、桃園跨年明天拚場 桃市府加強流攤稽查

明天就是跨年夜，五月天今年首場演場會與桃園跨年晚會明天都將在桃園青埔地區登場，市長鄭文燦預計明天下午到機捷、演唱會場地了解防疫與疏運情形，由於防疫規定嚴禁飲食，不准設美食攤集區，市府將組成流灘稽查與防疫督導小組到五月天演唱會場地走動式巡檢，針對自辦的跨年晚會也將請經發局、警察局加強取締違規流攤。

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021演唱會原訂25日起在桃園國際棒球場開唱，基於疫情考量，前3場順延到明年舉行，明天31日的場次成為此次演唱會的第1場，格外受到關注，市府新聞處長詹賀舜，現場主要由主辦單位相信音樂人員執行防疫措施，市府將組6到8人的防疫督導小組定時巡邏，了解廁所清消與防疫執行情形。

至於桃園跨年晚會如期舉辦，場地位於高鐵站前廣場，距離五月天演唱會場地不遠，市長鄭文燦今天說，現場將落實5大防疫措施，分別為戴口罩、量體溫、禁止飲食、總量管制與實聯制，要求民眾帶手機以落實防疫管控，由於禁止飲食，現場已取消美食攤集區設置，也嚴禁流動攤販進入，會加強稽查取締，也請民眾多加配合。

鄭文燦也強調，跨年晚會仍繼續舉辦，除非疫情有重大變化，並再次責請相關單位做好周全準備工作，「活動要辦，就要把防疫要做好」。