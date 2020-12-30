3天元旦連假將展開 西濱竹南路段實施交通疏導措施

3天元旦連假即將展開，台61線西濱快速公路竹南地區易壅塞路段，公路總局將採取交通疏導管制 ，包括國道3號西濱北上入口匝道及部分平交路口封閉等措施，苗栗縣竹南警分局提醒民眾注意配合，避免造成塞車不便。

竹南警分局表示，台61線西濱快速公路89至92公里交通易壅塞路段，提供民眾行駛至國道3號替代路線參考如下，香山、竹南南下台61線西濱快速公路的車流，續行至99.5公里處左轉苗8線行駛大山交流道，降低台1己線與竹南交流道塞車。

台61線西濱快速公路與苗8線周遭行駛北上車流，提前於台61線99.5公里處右轉苗8線行駛至國道3號大山交流道，避免台61線北上路段與龍江街口車潮壅塞。

竹南鎮環市路及永貞路北上車輛駕駛人請往北行駛至台1線新竹市中華路6段，可銜接國道3號香山交流道，降低台61線與竹南交流道塞車情形。

國道3號西濱北上入口匝道元月2、3日0至24點實施匝道封閉，駕駛人請提前改道行駛。

此外，公路總局為紓解台61線北上車潮，部分時段將封閉 6個平交路口，分別在元月2、3日（周六、日）2天，部分時段封閉台61線竹南路段平交路口，公路總局屆時會派員會同警力協助引導車流；預定封閉的6處路口及時段為台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+520復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口、台61線101K+300苗11線大山腳路口，在下午3點至晚上9點封閉橫向路口。

竹南警分局提醒，元旦假日返鄉及旅遊民眾除參考行駛替代道路外，請務必遵守交通規則、注意行車路權與禮讓，度過平安愉快元旦的連假。