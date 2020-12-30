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苗栗縣政府也有「人力銀行」 解決缺工協助找工作
苗栗縣政府6年來招商績效成果豐碩，創造就業機會，部分廠商近來反映缺工、需才孔急，縣府工商發展處回應需求，建立「人力銀行」資料庫，1個星期彙整1000筆以上職缺，提供縣府勞工及青年發展處等媒合平台，協助鄉親就業或轉職。
苗栗縣長徐耀昌於12月22日縣務會議指示工商發展處、勞青處，協助鄉親順利在地就業照顧家庭，同步解決投資廠商缺工問題，工商發展處調查廠商釋出的職缺，招商服務馬上辦中心建立「人力銀行」資料庫，1星期來彙整1117筆，並將由專人持續更新。
工商發展處分析，1117筆包括530個作業員、技術員、品檢員工作機會，占47%，常態性薪資2萬4000元到3萬5000元；280個工程師、管理師及主管職缺，占25%，常態性薪資3萬5000元至7萬元；250名服務、廠務、門市及業務採購人員，占22%，常態性薪資2萬6000元至3萬元；57名駕駛、工讀及身心障礙等，占6%，常態性薪資2萬2000元到3萬元。
勞青處計畫明年與勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心，合辦12場以上現場徵才活動，及校園就業博覽會，並爭取與桃竹苗分署合辦大型就業博覽會，有關廠商缺工問題，已由苗栗就業中心刊登在相關網站，安排廠商參加現場徵才，勞青處並函請桃竹苗分署協助招募徵才。
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