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桃生質能中心明年7月試營運 鄭文燦：廚餘水肥自主處理

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）由環保局長呂理德（右二）視察桃園市生質能中心（圖後方）興建進度，樂觀明年7月試營轉，明年12月正式營運。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）由環保局長呂理德（右二）視察桃園市生質能中心（圖後方）興建進度，樂觀明年7月試營轉，明年12月正式營運。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午前往觀音區視察桃園市生質能中心興建進度，他表示，總投資55億元的生質能中心目前進度8成，明年7月試運轉，明年12月正式營運，未來每天可處理660噸垃圾量及135噸廚餘水肥量，此後桃園垃圾及廚餘、水肥自主處理，成為再生能源循環經濟示範區。

市府環保局長呂理德指出，正在觀音區環保科技園興建的桃園市生質能中心工程，為熱處理、厭氧消化及固化掩埋三合一生質能中心，總樓地板面積約420坪，地上約16層樓、地下2層樓，採BOT方式興建營運，總投資55億元，去年7月施工，因新冠肺炎影響國外設備延遲交貨，工程進度延誤，目前工程進度8成，預計明年7月試營運。

鄭文燦表示，桃園人口逐年成長，垃圾、廢棄物處理能力必須提升，現有欣榮焚化廠每天處理垃圾量1350噸，加上生質能中心每天處理垃圾量660噸，另有4萬噸灰渣掩埋場度空間，可解決桃園未來發展的垃圾量，可說是再生能源示範區、也是第1個達標的綠能示範區。

生質中心每天可處理135噸廚餘、水肥，以目前桃園水肥1天產量100多公噸，龜山水資源中心可處理50公噸、桃科汙水廠處理10公噸，加上生質能中心處理水肥量，桃園未來可自主處理廚餘、水肥量，還有餘裕處理更多廚餘水肥，提升桃園環保產業。

桃園市生質能中心興建完工模型（見圖），將是熱處理、厭氧消化及固化掩埋三合一生質能中心，明年7月試營轉，明年12月正式營運。記者曾增勳／攝影
桃園市生質能中心興建完工模型（見圖），將是熱處理、厭氧消化及固化掩埋三合一生質能中心，明年7月試營轉，明年12月正式營運。記者曾增勳／攝影
桃園市生質能中心正在興建（見圖），是熱處理、厭氧消化及固化掩埋三合一生質能中心，明年7月試營轉，明年12月正式營運。記者曾增勳／攝影
桃園市生質能中心正在興建（見圖），是熱處理、厭氧消化及固化掩埋三合一生質能中心，明年7月試營轉，明年12月正式營運。記者曾增勳／攝影

水肥 廚餘 再生能源

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