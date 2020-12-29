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桃園生質能中心110年底營運 解決垃圾水肥問題

中央社 / 桃園29日電

桃園市打造生質能中心，處理家戶垃圾、廚餘和水肥問題，預計明年7月試營運、明年底正式營運。桃園市長鄭文燦今天視察時表示，完工後將成為國內發電規模最大的生質能發電廠。

桃園市長鄭文燦今天下午視察「桃園市生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案」興建工程時表示，市府選在桃園科技工業園區內的環保用地興建桃園市生質能中心，中心內包含熱處理單元、厭氧消化單元及固化掩埋單元，完工後將成為國內發電規模最大的生質能發電廠。

桃園市環保局長呂理德說，生質能中心能在回收、處理廢棄物的同時生產能源，興建完成後，熱處理單元可處理市內家戶垃圾等廢棄物，年處理量預計可達21萬9000公噸；厭氧消化單元可處理家戶廚餘外，也可以處理水肥等有機廢棄物，年處理量約4萬9275公噸；另外有約4萬立方公尺的固化掩埋單元，可做為暫置調度等用途使用。

桃園市環保局表示，生質能中心工程總投資金額預計超過新台幣55億元，自民國108年7月開始施工，今年雖因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，有多項國外設備延遲交貨，但透過各方協助已將傷害減到最低，目前興建進度約79.27%，預計明年7月開始試營運，明年底正式營運。

廢棄物 鄭文燦 廚餘

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