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桃園大坪頂3條試辦公車路線冷清 明元旦起停駛

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園大坪頂3條試辦公車路線，包括大坪頂環狀紅線158、大坪頂環狀紅線（繞駛長庚國小）158A、大坪頂環狀綠線159，因試辦期間搭乘人數少，交通局今宣布，明元旦起停駛。記者陳夢茹／攝影
桃園大坪頂3條試辦公車路線，包括大坪頂環狀紅線158、大坪頂環狀紅線（繞駛長庚國小）158A、大坪頂環狀綠線159，因試辦期間搭乘人數少，交通局今宣布，明元旦起停駛。記者陳夢茹／攝影

桃園市3條試辦公車路線，因平均每班次載客人數最多1.4人次，平均每公里營收最好也僅有3.08元，試辦期間的營運成本未達標，明年1月1日起停止營運。另外，同日將恢復免費公車L326及L327路線。

為滿足龜山區大坪頂地區民眾與學生的就醫、就學、工作等交通需求，交通局從10月1日推出3條路線，由桃園客運試辦營運，大坪頂環狀紅線158、大坪頂環狀紅線（繞駛長庚國小）158A、大坪頂環狀綠線159，採平假日行駛，試辦至12月31日。

交通局長劉慶豐表示，試辦3個月期間，大坪頂環狀紅線158每天開15班次，大坪頂環狀紅線（繞駛長庚國小）158A每天有2班次，大坪頂環狀綠線159每天開17班次，希望能滿足市民的交通需求。

不過據交通局統計，158、158A及159這3條路線，平均每班次載客人數分別僅0.1、1.4、0.3人次；平均每公里營收為分別為0.5、3.08、1.64元，試辦期間皆未達桃園市區公車核定每車公里營運成本，1公里需營收42.317元，且平均每班搭乘都未達25人次，明年1月1日起停止營運。

交通局指出，158、158A和159這3條試辦路線，原與龜山區免費公車坪頂線（長庚國小開）L326與坪頂線（林口長庚開）L327等2條路線行駛動線重疊，考量避免大眾運輸資源重複投入，當時於試辦期間同步停駛，為維護大坪頂地區民眾乘車權益，也將於明年1月1日起恢復免費公車L326、L327路線營運。

公車 長庚

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