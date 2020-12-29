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桃園、蘆竹部分免費公車沒廠商想做 明年起假日停駛

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園、蘆竹區9條免費公車路線，因派車數高、離場站距離較遠等因素，廠商考量會虧錢，已流標2次，市府交通局將租車因應，明年1月4日起將調整部分路線班次且假日停駛。記者陳夢茹／攝影
桃園、蘆竹區9條免費公車路線，因派車數高、離場站距離較遠等因素，廠商考量會虧錢，已流標2次，市府交通局將租車因應，明年1月4日起將調整部分路線班次且假日停駛。記者陳夢茹／攝影

桃園市免費公車樂活巴明年度營運委託招標案這月初開標，桃園區和蘆竹區因無廠商投標，明年起無法維持既有服務，市府交通局以租車方式緊急因應，預估每月將多花120萬，為此明年1月4日起，這2區將調整部分路線班次且假日停駛，試行1周如運行順利將以此方案招標，希望吸引廠商投標。

桃園12個行政區的免費公車樂活巴共有51條，10區已完成招標程序，唯有桃園與蘆竹區已流標2次，交通局公共運輸科長陳家緯說，這是首例，往年最多流標1次就能順利招標。

陳家緯轉述業者說法，以蘆竹區為例，一個早上要派14台車運行，其中有2條路線為單趟行駛，里程數不足3公里，加上客運業者多數在蘆竹區都沒有場站，車輛調度上有困難，評估後認為會虧錢才會流標。

明年1月4日起，桃園及蘆竹區免費公車將先向桃園客運租車，陳家緯指出，該開口契約原是用來支援大型活動，如燈會、地景藝術節等，是以算小時計價，預估2區每月要花350多萬，順利招標僅需230萬，為節省租車費用僅平日營運，假日停駛。

桃園區免費公車有3條路線無廠商投標，分別為L110、L111、L112；蘆竹區有6條路線無人投標，包括L302、L303、L306、L309、L330及L331。

交通局表示，桃園區L112將從固定班次改為班距發車，早上11點至下午2點，20至25分鐘會有1班車，其餘時間則為8至15分鐘會有1班車，往返總班次112班，較現行減少10班。

蘆竹區L306的路線及班次維持不變，其餘5條路線因部分路線重疊、搭乘人數少等因素進行整併。班次時刻詳情可上桃園市公車動態資訊系統查詢。

陳家緯說，調整後新班表將從1月4日開始運行，觀察1周若沒有民眾投訴、反應搭不到車，會儘速用該方案向廠商招標，新班表調整後，尖峰時間派車數有降低，希望能吸引業者投標，達到雙贏效果。

公車 燈會 公共運輸

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