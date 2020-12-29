竹市明年有線電視費率再降價 年繳最低每月480元

新竹市有線電視基本頻道收視費明年再降價，每月收視費只要500元，是2018年來第3次調降，比北部7縣市今年平均523元還低，長繳別訂戶也持續享有優惠，年繳戶最低只要每月480元。

新竹市政府召開有線電視廣播系統費率審議委員會，審查明年有線電視收視費，新竹振道公司提報每月每戶基本頻道收視費520元，比今年增加10元，但委員會不同意調漲，綜合評估公司獲利、前景規畫、服務品質、訂戶滿意度等項目，委員會決議收視費調降每月10元，從510元調降為500元。

市府行政處指出，委員會決議，新竹振道明年每月每戶基本頻道收視費共有4種，分別為A組（22個頻道）200元、B組（129個頻道）500元、B組加娛樂或親子套餐（132個頻道）520元、B組加娛樂及親子套餐（135個頻道）540元，訂閱B組以上方案，季繳每月優惠5元、半年繳每月優惠10元、年繳每月優惠20元。

明年裝機費維持主機1000元，單一分機裝機費與主機同時安裝300元、不同時安裝600元，復機費1000元，室內移機費300元、室外移機費600元，並維持家中安裝第2台電視免收單一分機裝機費及數位機上盒保證金。

市府指出，為照顧低收入戶收視權益，新竹振道明年維持對市府社會處登記有案的第1款及第2款低收入戶，免收基本頻道收視費用，第3款低收入戶及設立有案的社福團體，提供基本頻道收視費用半價，落實社會企業責任。