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中興河道水岸步行空間再造完工 望重振竹東小鎮市容

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
29日上午中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程舉行竣工典禮。記者巫鴻瑋／攝影
29日上午中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程舉行竣工典禮。記者巫鴻瑋／攝影

號稱竹東景觀動脈的「竹東之心」中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程，今天上午在客家戲曲公園舉行竣工典禮，縣長楊完文科出席剪綵，典禮上他提到，重振竹東市容是地方持續進行的工作，也希望能因此吸引更多人移居，竹東未來也更快能升格為縣轄市，讓沉寂多時的竹東鎮再創風華。

縣長楊文科致詞時說到，竹東的地方發展縣政府都給予極大關注，中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程是為了改變竹東的景觀軸線，沿中興河道規畫水岸步道、人行空間、休憩廣場、兒童遊戲場，就是為了讓民眾能利用這樣的空間讓生活增添慢活步調。

交旅處則說明，工程範圍涵蓋從北興路、興隆街口到學前路的中興河道兩岸全長約700公尺空間重塑，另外也針對東林路、中正路、長安路共計1萬5千平方公尺的人行步道空間進行改善，增加公園空間及綠美化約2500平方公尺，工程總經費1億元。

竹東鎮長張順朋則說，除了客家戲曲公園，竹東近期也陸續完工自行車道，目前信義立體停車場的施工也已經進入最後階段，竹東交通轉運中心也正在進行，將與竹北高鐵站並列為竹縣2大運輸轉運核心，帶動溪南地區整體產業經濟發展。

竹東客家戲曲公園的景觀空間再造，以環境綠化為主題。記者巫鴻瑋／攝影
竹東客家戲曲公園的景觀空間再造，以環境綠化為主題。記者巫鴻瑋／攝影
29日上午中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程舉行竣工典禮。記者巫鴻瑋／攝影
29日上午中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程舉行竣工典禮。記者巫鴻瑋／攝影
鄰近的竹東信義立體停車場未來將可提供民眾更充足的停車空間，方便出入中央市場的民眾。記者巫鴻瑋／攝影
鄰近的竹東信義立體停車場未來將可提供民眾更充足的停車空間，方便出入中央市場的民眾。記者巫鴻瑋／攝影

楊文科 高鐵

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