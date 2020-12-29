苗栗縣有線電視明年費率只有套餐 維持每月560元

苗栗縣有線電視明年收視費用經審議委員會審議，縣府昨天公告維持今年每月每戶基本收視費用560元，附帶決議要求苗栗縣南區的吉元有線電視股份有限公司，及北區的信和有線電視股份有限公司，必須提出2022年組合銷售方案。

縣府指出，苗栗縣、新竹縣有線電視經營條件類似，新竹縣北視有線電視股份有限公司收視費用，明年方案A包含27個有線電視頻道，每月200元，方案B每月570元， 因有線廣播電視系統經營收費標準草案，有關分組付費規定尚未上路，組合銷售方案沒有強制性。

根據有線廣播電視系統經營收費標準草案，國家通訊傳播委員會（NCC）規畫分組付費制度，有線電視業者必須至少提供2組基本頻道供用戶選擇，第1組必須包含必載的13個頻道，收費上限200元；第2組則是業者自組頻道套餐，收費上限600元，此外，業者也可以提供3組以上的組合供用戶選擇，費率視套餐內容決定。

縣府昨天公告，有線廣播電視系統費率審議委員考量業者經營成本、數位化進展、分組付費機制規畫、傳播本國文化節目實施方案、數位加值服務推展計畫、地方頻道執行，及提供高畫質（HD）播送頻道數目等，決議吉元、信和明年基本頻道收費，每月每戶560元。

系統經營者不得對同戶分機另收基本頻道收視費用，縣府登記有案低收入戶免費，並酌予優惠裝機，此外，主機裝機費1500元，單一分機裝機費，對於主機裝機時裝置者500元，主機裝機後設置者800元，另，提供頻道數量與品質若足以影響收視戶權益，縣府將召開審議委員會重新審定收費。