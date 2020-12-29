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新竹東門城音樂祭本周六啟動 邀5大樂團重返開唱

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹東門城整修落成，市府預計在明年1月2日辦理「噪返未來」音樂祭。圖／新竹市政府提供
新竹東門城整修落成，市府預計在明年1月2日辦理「噪返未來」音樂祭。圖／新竹市政府提供

新竹東門城整修落成，市府預計在明年1月2日辦理「噪返未來」音樂祭，邀請曾在東門城演出的音樂人原地重溫，包含在音樂圈家喻戶曉的「呂士軒」、發跡於清大迴聲社的「回聲樂團」及「Triple Deer」、由新竹發跡新樂團組合「羅門」、客家樂團「黃子軒與山平快」等；市長林智堅說，因應防疫，邀請民眾戴起口罩一同來聽音樂，回味青春搖滾歲月。

林智堅說，東門城於西元1827年開始興建，1829年落成，自從邱文傑建築師打造下沉廣場後，此處更是各級學校舞蹈性及音樂性社團成果發表的首選舞台，假日也有各種聚會及表演，新竹學子都有一段屬於東門城的青春回憶。此次活動，特邀民眾一起穿上「高中制服」響應，還有機會抽到限量紀念 T-shirt。

文化局表示，東風音樂祭場場爆滿，很多年輕觀眾都無法進場觀看，為造福更多喜歡音樂的民眾，特別舉辦東門城音樂祭，並以「噪返未來Feedback To Future」為主題，象徵音樂人重返東門城，重溫年少記憶，用音樂震響未來。本次邀請多位在樂壇嶄露頭角的音樂人重返東門城演出。

文化局補充，此次以重溫學生時期參與音樂社團及東門城作為社團成果發表的記憶為概念，邀請民眾活動當天穿著「高中制服」來現場觀看演出並拍照上傳 Facebook 或 Instagram ，只要在服務台出示證明，即有機會抽中「噪返未來」限量紀念 T-shirt。

市府提醒，根據中央流行疫情指揮中心指引，參加活動時應全程配戴口罩，除補充水份外禁止飲食，手機請全程開機，居家隔離、居家檢疫、自我健康管理及有症狀者請勿參與活動，請大家配合，共同防疫。

新竹 樂團 制服

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