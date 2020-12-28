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表揚三級棒壘績優隊 鄭文燦鼓勵選手勇敢追夢再創佳績

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
鄭文燦表揚桃園市少棒聯隊。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表揚桃園市少棒聯隊。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天出席三級棒壘球績優隊伍表揚活動，並表示，桃園市各學校棒壘球代表隊下半年在國內各項賽事表現優異，包括龜山、大勇、中平、仁善、錦興國小少棒隊，與龜山、光明、新明國中青少棒隊，北科附工、平鎮高中青棒，及南崁高中的女壘隊，共計11校在12項賽事中囊括8冠軍、2亞軍、4季軍；金龍盃仁善國小黃智煦、重光盃仁善國小黃睿謙、徐生明盃龜山國小林宇謙、巨人盃劉任佑、黑豹旗陳志杰勇奪「最有價值球員」等個人獎項。

今天表揚11校選手、教練及師長共計262人，鄭文燦感謝辛苦的教練、選手與幕後支持的學校及家長，鼓勵所有教練及選手勇敢追夢，繼續為桃園爭光。

表揚活動中，鄭文燦特別介紹為出身於桃園三級棒球球星賴鴻誠、旅美投手宋文華及陳柏毓，頒給3人「桃園之光」的榮譽。先談到12正式加盟樂天桃猿隊的球星賴鴻誠，介紹他就讀宋屋國小原本是田徑隊，讀新明國中時展露棒球天賦，也成為平鎮高中棒球隊的創隊球員，今年賴鴻誠受到樂天桃猿隊青睞，成為史上第3位透過FA轉隊的球員，且是首位以自由球員身分轉隊的投手，期許賴鴻誠能繼續在桃園打球，成為桃園的榮耀。

鄭文燦接著介紹旅美投手宋文華，多年前代表龜山國小少棒隊在威廉波特世界少棒賽出賽，創下近20年來台灣在世界少棒錦標賽最佳成績，拿下投手獎兼全壘打王。平鎮高中畢業後，宋文華成為美國職棒聖地牙哥教士隊第一位簽下的亞洲球員，期許他帶著在台灣所學到的技巧與訓練，繼續勇闖美國職棒。

而年僅19歲的陳柏毓，從宋屋國小、青溪國中到北科附工時備受矚目，去年參加U18世界盃出賽3場奪2勝，是中華隊奪冠重要功臣，美國職棒匹茲堡海盜隊今年簽下陳柏毓，簽約金125萬美元，正式開啟他旅美生涯。

鄭文燦鼓勵各校選手以賴鴻誠、宋文華及陳柏毓3位學長為榜樣，不斷在棒球的道路上挑戰自己，也預祝選手們在即將開打的109學年度高中棒球聯賽木棒組、國中棒球聯賽硬式組、國小棒球聯賽軟式及硬式組市內預賽再創佳績，市府將與中油公司共同支持開南大學棒球隊，在總教練郭李建夫的帶領下，讓選手們在職棒以外也有更多新的選擇。

市議員楊家俍、教育局長林明裕、秘書處長顏子傑、開南大學棒球隊總教練郭李建夫都出席表揚活動。

鄭文燦表揚樂天桃猿隊賴鴻誠。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表揚樂天桃猿隊賴鴻誠。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表揚旅美強投宋文華。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表揚旅美強投宋文華。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦和來賓、市府秘書處長、教育局長等人與3位職棒球星合影。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦和來賓、市府秘書處長、教育局長等人與3位職棒球星合影。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦為球星頒「桃園之光」榮譽。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦為球星頒「桃園之光」榮譽。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表揚平鎮高中棒球隊。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦表揚平鎮高中棒球隊。圖／桃園市政府新聞處提供

鄭文燦 教育局

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