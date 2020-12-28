桃園排球人才外流 國高中端今討論三級培訓
桃園市棒球、籃球體育選手三級銜接較為完備，對照之下排球就顯得弱勢許多，日前福豐國中曾為小選手們抱不平，直呼「國中排球選手人才外流」，立法委員萬美玲今天和教育部、體育署等相關人員，與福豐國中、建國國中和陽明高中一同討論。
會中有高中端教師提出，若未來設置體育班，倘若學生在課業上無法跟上學校的進度該怎麼辦？質疑沒有配套措施就貿然設體育班不妥；國中端則表示，桃園多所學校在排球領域上表現亮眼，但選手卻在高中時面臨沒有專業排球體育班可唸，相當可惜。
會議進行半天時間，萬美玲統整出3個結論，她說，「國高中端合作要情投意合」，今天沒有要強制陽明高中擔任示範學校；既然陽明高中在體育方面發展不錯，現在也很需要翻新球場，那就請教育部研議，先替陽明高中翻新球場，將高中端的設備先準備好。
「絕不能出現排擠狀況」，萬美玲說，若未來執行三級銜接，希望體育班的孩子到了某所高中後，不會因為成績不佳而遭排擠，還有另種排擠是，學校的體育社團課程與體育班的設備資源、師資相衝，不能排擠到一般生使用的權益。
福豐國中校長張秋銘指出，三級銜接不一定要是陽明高中來承接，任何學校國中端都樂觀其成；陽明高中校長林裕豐則說，目前會先將校內的設備準備完善，待教育部與教育局制定出一套標準，後續狀況再來討論。
萬美玲強調，教育局應要制定標準，哪些國中端學校有資格申請三級銜接，讓國中端學校有標準可憑藉申請，高中端則要加強運動設備的建置，不僅是排球，三級銜接的問題許多運動項目都一體適用，若今天談的都沒有問題的話，教育部表示會全力支持，陽明高中有機會可成為全國第1個示範學校。
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