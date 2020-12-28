五月天桃市跨年晚會青埔強碰 桃市警交管路線看過來

天團「五月天」今年在桃園棒球場舉辦「好好好想見到你Mayday flyto 2021」演唱會，延期至12月31日跨年夜展開，與桃園市府在高鐵桃園站前廣場舉辦「2021桃樂園跨年晚會」同時強碰，桃園市警局交通大隊今天下午表示，五月天演唱會31日晚上9時起、當天下午5時起管制交通；市府跨年晚會當天晚上7時起、上午8時起交管，週邊道路禁停。

市警局交大表示，市府2021跨年晚會、五月天演唱會2021跨年晚會，在高鐵桃園站前、桃園棒球場舉辦，依往年經驗，當天進場、散場湧入大量人潮、車流，衝擊青埔特區交通，警方當天交通管制，市府跨年晚會分4階段交管、五月天跨年晚會分2階段交管，（交管時段、路段如附圖）。

針對市府跨年晚會，規畫高鐵北路一段、領航南路三段及站前東、西路一段為晚會主會場範圍週邊道路禁止車輛進入及停車，管制路段為站前東路、西路、青山路、高鐵北路及領航南路，，，警方分4階段交管，從當天上午8時起進場交管、跨年後明年元旦凌晨0時10分起散場交管。

配合五月天演唱會跨年晚會，桃園棒球場旁文康路、文康二路、永園路、領航北路、高鐵南路禁止車輛進入、停車，警方當天將在棒球場週邊道路分2階段交管，第1階段下午5時起進場交管、第2階晚上11時30分起散場交管。