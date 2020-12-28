苗栗9個社區管理好獲獎 成房產價值的重要參考

苗栗縣政府績優公寓大廈評選搭配社區節能方案今天頒獎，共有9個社區獲獎，最高總獎金109萬2000元，其中C組第一名竹南市皇鼎盛世公寓管理委員會管家式社區服務，連住戶親人皆照護完善，讓評審印象深刻。

中央考核公寓大廈管理業務，苗栗縣前年起3連霸城鎮型第1名，今年有20個管理委員會報名，學者專家實地訪評，依管理組織運作、管理維護、敦親睦鄰創意加值項目，及節能減碳評分，縣府工商管理處指出，得獎的社區管理做的好，不僅可以獲得補助，也是房產價值的重要參考，一些社區年年參賽、得獎。

今年首度依社區規模、新舊分4組，甲類A組第一名造橋鄉御國華城、第二名苗栗市頤和園；B組第一從缺、第二頭份市馬可波羅；C組第一皇鼎盛世、第二竹南鎮悅上景III、第三頭份市耕築；D組第一頭份市美居詠森、第二頭份市薇多利亞5、第三頭份市四季山莊雲天大地。

工商發展處指出，得獎社區各具優點，御國華城植栽綠化舒適宜人，兼具環境美感，標示樹種名稱，有教育效果，定期製作社區報刊及舉辦活動，凝聚社區居民共識，馬可波羅停車場增設充電站，皇鼎盛世提供管家式社區服務，連住戶親人都照護完善，社區節電設施與設備，有效節省電費。

縣長徐耀昌今天在縣府2樓會議室，頒獎表揚得獎的甲類9個社區，另有竹南鎮首馥、頭份市諾貝爾、頭份市水漾峇里島、竹南鎮東陞樹上景及頭份勝旺好旺等5個社區，社區管理維護也相當優秀，礙於縣府獎項有限，徐耀昌另頒感謝獎。

工商發展處長黃智群表示，9個社區加碼還可以申請補助汰換或購置節能電器，以總戶數計算，每戶最高補助2000元，獎勵金不得超過汰換或購置總費用的60%為原則，期望更多管理績優的社區參加績優公寓大廈評選活動，讓居民感受宜居，也能獲取節電補助。