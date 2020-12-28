新竹市東大路改造 1.3公里林蔭道啟用

新竹市政府東大路改善工程今天啟用，植栽環繞成為「林蔭大道」，人行道也倍增為6公尺，新竹市長林智堅說，打造安全、舒適的示範道路，是步行城市關鍵之一。

林智堅於啟用典禮上致詞表示，東大路是新竹市交通的重要軸線，西至南寮、東連結新竹公園和十八尖山，這次將東大路變身林蔭大道，有「好舒適、好安全、好環境」三大改造重點。

林智堅說，東大路步行環境提升，民眾穿越車流量大的經國東大路口，不用再緊張奔跑，且從東大飛行公園到對面的演藝廳，也不用再走幾百公尺等紅綠燈，不少民眾跟他說「改善後步行環境非常舒適有感」。

林智堅表示，上任後推動步行城市計畫，東大路1.3公里的步行環境是關鍵一環；目前全市已完成40公里人行步道，預計再串聯20公里，提供市民好走又安全的路。

據新竹市政府交通處提供新聞資料，東大路是主要幹道，人車流量大，但過去人行道零碎不連接，且阻隔物多，不利無障礙通行。

竹市交通處指出，竹市府爭取內政部經費改善東大路環境，將消防栓、變電箱等設施移到分隔島上；更於安全島種植各式樹種，打造沿線綠蔭好環境；此外，更加強沿線照明與光環境營造，讓民眾不僅能走得安全，更能浪漫散步。