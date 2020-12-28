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水岸自行車步道案亮點 明德水庫盼觀光第二春

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府計畫打造頭屋鄉明德水庫水岸腹地專用自行車步道，初步規畫第一期壩區環狀線，連接日新島及壩區。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府計畫打造頭屋鄉明德水庫水岸腹地專用自行車步道，初步規畫第一期壩區環狀線，連接日新島及壩區。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府計畫打造頭屋鄉明德水庫水岸腹地專用自行車步道，依山傍水環湖，成為觀光新亮點，初步規畫長約11公里，「一寮、二島、三環線」總經費6億多元分期分區建置，縣府今天辦理民眾說明會，取得地方居民共識，將參考意見納入規畫送客委會審查。

此外，明德水庫發展觀光另一利多，座落水庫的苗栗縣教師會館暨勞工育樂中心（天童康旅會館）民間自提ROT案，構想結合健康與旅遊，今年12月初完成公聽會程序，案由縣府審查中，預計明年1月公開徵求民間投資者。

明德水庫1970年代是台灣四大水庫之一，曾風光一時，國道1號頭屋交流道2013年通車，便利的交通成為發展觀光優勢，縣府計畫打造環湖專用自行車步道，創造獨特性及話題性，客委會補助2000萬元辦理設計規畫，縣府水利處長楊明鐃今天在明德社區活動中心說明初步規畫，獲得與會居民贊同。

楊明鐃說，縣府預定打造「一寮、二島、三環線」總長約11公里的環水庫專用自行車步道，以安全、低碳、人本的遊憩方式，串連老田寮聚落、日新島及海棠島，「四大觀」觀壩、觀島、觀水、觀提，「兩小探」探客庄、探秘境，明德水庫觀光明珠再添亮點。

自行車步道初估經費6億多元，構想分期分區建置高架及地面型自行車步道，第一期壩區環狀線，連接日新島及壩區；第二期串連壩區、海棠島；第三期打造明湖蘇堤及獅潭川小環線；第四期海棠島串至北岸中繼點；第五期老田寮串連至北岸中繼點。

苗栗縣教師會館暨勞工育樂中心（天童康旅會館）民間自提ROT案，構想結合健康與旅遊，也是明德水庫發展利多。記者范榮達／攝影
苗栗縣教師會館暨勞工育樂中心（天童康旅會館）民間自提ROT案，構想結合健康與旅遊，也是明德水庫發展利多。記者范榮達／攝影

水庫 自行車 苗栗縣

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