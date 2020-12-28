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防疫今年不聚餐 新竹竹蓮寺寒士尾牙推餐點盒心意不減

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為避免群聚增高染疫風險，新竹竹蓮寺連續10年舉辦的寒士尾牙宴今年將改採「精緻餐點禮盒」外帶方式，希望帶給寒士溫暖。圖／許修睿提供
為避免群聚增高染疫風險，新竹竹蓮寺連續10年舉辦的寒士尾牙宴今年將改採「精緻餐點禮盒」外帶方式，希望帶給寒士溫暖。圖／許修睿提供

受新冠肺炎疫情影響，新竹竹蓮寺連續10年舉辦的寒士尾牙宴今年有不一樣作法，為避免群聚增高染疫風險，今年尾牙宴改採「精緻餐點禮盒」外帶方式，希望帶給寒士溫暖。

竹蓮寺主委、新竹市議會議長許修睿說，受疫情影響，今年許多活動都被迫延期或取消，基於防疫政策，寒士尾牙宴無法再像往年一樣在竹蓮寺前廣場圍爐；但寒士尾牙宴已舉辦將近10年，曾有超過200桌盛況，若突然取消，寒士們一定非常失望。

因此，竹蓮寺想了一個替代方案，將原本的尾牙宴改成精緻餐點禮盒外帶，寒士們一樣感受的到竹蓮寺與社會的溫暖，也將這分豐盛禮盒與溫暖心意，打包回家與家人分享。

寒士尾牙餐點禮盒採取預約制，寒士們需準備「低收入戶手冊」、「身心障礙手冊」、「清寒證明」，只要符合其中一項即日起就可前往竹蓮寺登記領取「餐點兌換券」，餐點禮盒發放的時間為明年1月9日、1月10日(日)。

許修睿提醒民眾，為了自己與他人健康，參加者都要全程配戴口罩，也希望2021年是全新的一年，民眾的生活都能夠逐步回到正常軌道。

為避免群聚增高染疫風險，新竹竹蓮寺連續10年舉辦的寒士尾牙宴今年將改採「精緻餐點禮盒」外帶方式，希望帶給寒士溫暖。圖／許修睿提供
為避免群聚增高染疫風險，新竹竹蓮寺連續10年舉辦的寒士尾牙宴今年將改採「精緻餐點禮盒」外帶方式，希望帶給寒士溫暖。圖／許修睿提供

尾牙 疫情 新竹

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