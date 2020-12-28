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竹市東大路改造 寬廣人行道、號誌整併嶄新樣貌登場
新竹市東大路是市區交通重要軸線，也是重要聯外道路，市府爭取內政部1.5億元經費推動「新竹市步行城市亮點計畫」，改善1.3公里路段，除打造樹種環繞的寬廣人行道、調整消防設施、整併號誌，也設立避車彎讓停車不再困難，於今天啟用，希望配合明年台灣燈會帶給民眾嶄新樣貌。
市長林智堅指出，東大路西至南寮、東連結新竹公園和十八尖山，更是重要的聯外道路，這次工程依「好舒適、好安全、好環境」三大重點改造。之後民眾穿越車流量大的經國東大路口，不用再緊張奔跑，且從東大飛行公園到對面的演藝廳也不用再走幾百公尺等紅綠燈。
林智堅表示，他積極後推動步行城市計畫，東大路1.3公里的步行環境也是關鍵一環；目前竹市已完成40公里人行步道，預計再串聯20公里，提供民眾好走又安全的路。
交通處指出，過去東大路人行道零碎不連接且阻隔物多，市府爭取到內政部「新竹市步行城市亮點計畫」1.5億元改善環境，將消防栓、變電箱等設施移到分隔島上，也在安全島種植各式樹種，並加強沿線照明與光環境營造。
交通處補充，該工程除將東大路車道全面刨鋪改善，人行道鋪面重整後也從3公尺拓寬至6.1公尺，並結合自行車道打造全線無障礙通行環境，路段出入口及路口轉角設置緩坡、轉角斜坡道，進入路口區域設置警示帶及定位導盲磚。並以楠木、樟樹、光蠟樹等樹種穿插，搭配低矮灌木豐富生態。
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