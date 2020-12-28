快訊

唱著歌自爆的「不殺炸彈客」？美國耶誕爆炸案之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份市中央路工程9大指標達標 農曆年前完成道路封層

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中央路慢行綠網建置計畫工程，營建署提升道路品質9大指標全部到位，縣府工務處長古明弘今天說明數據成績單。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路慢行綠網建置計畫工程，營建署提升道路品質9大指標全部到位，縣府工務處長古明弘今天說明數據成績單。記者范榮達／攝影

總經費3.4億元的苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」工程，營建署提升道路品質9大指標全部到位，縣府今天說明數據成績單，工務處長古明弘並強調，中央路即日起分階段封層，農曆年前會全部完成。

中央路是苗北雙城頭份、竹南重要交通幹道，慢行綠網建置計畫是前瞻基礎建設計畫營建署列管亮點，涵蓋提升道路品質計畫9大指標，今天古明弘在縣府簡報說明具體數據展現，備受地方注目，縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興等人都到場關心。

古明弘說，中央路養護長度2460公尺，整建更新老舊、破損道路鋪面，鋪設再生瀝青混凝土13萬4630平方公尺，重新梳理10處左轉專用道；綠色生態路網以連續綠帶取代單一植穴，綠化量增加1萬2000平方公尺，15種喬木737棵，增加1.8倍碳排量。

街道幸福設施部分，家具座椅40座，高燈242座，9處路口設置綠斑馬線1600平方公尺，增加行人通行安全；無障礙系統建置E型斜坡道89處，18處路口導盲系統，改善人行道鋪面2萬1200平方公尺，建置自行車道4920公尺公里，22座安全庇護島，縮短行人穿越距離7公尺，增加行人安全。

建置共同管溝4.7公里，每年減少52次591平方公尺挖掘，減少交通延滯、管線更新維護，地震及誤挖等損失，計算50年效益約10億4325萬元，另透過植栽與鋪面設計搭配，形塑中央路街景，深化美食商圈文化。

至於民眾有感的道路問題，古明弘指出，今天起4天封層中央路從公園三街到信義路，元旦過後封層永貞路到公園三街，及公園三街到東桃路，最後一段東桃路到自強路，農曆年前完成封層。

苗栗縣頭份市中央路慢行綠網建置計畫工程，營建署提升道路品質9大指標全部到位，縣府工務處長古明弘今天說明數據成績單。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路慢行綠網建置計畫工程，營建署提升道路品質9大指標全部到位，縣府工務處長古明弘今天說明數據成績單。記者范榮達／攝影

人行道 徐耀昌

延伸閱讀

廣東、港澳150人 粵菜「厨神」爭霸

不怕壞天氣 苗栗頭份尚順育樂天地元旦連假套票500元

苗縣打造頭份音樂藝術公園 親子動腦幫忙設計

苗栗北橫30日通車 徐耀昌今領取國內工程「奧斯卡獎」

相關新聞

桃園搭升格末班車 「脫北者」湧入轉大人之路卻崎嶇難行

六都藍圖在2010年定形，桃園市是唯一搭上升格末班車的直轄市，比起其他5個兄弟足足落後4年。2014年12月25日，桃園縣升格成桃園市，馬上從全台第一大縣一躍成為最年輕直轄市，活力十足。

桃園落後5兄弟4年 轉大人卻沒轉骨散 升格也能拚升級？

鄰近雙北、房價相對親民，桃園市近年成為全台磁吸力最強的都會區，升格以來增加21萬人口，為了因應升格成長，但汙水下水道、捷...

竹市東大路改造 寬廣人行道、號誌整併嶄新樣貌登場

新竹市東大路是市區交通重要軸線，也是重要聯外道路，市府爭取內政部1.5億元經費推動「新竹市步行城市亮點計畫」，改善1.3...

頭份市中央路工程9大指標達標 農曆年前完成道路封層

總經費3.4億元的苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」工程，營建署提升道路品質9大指標全部到...

為何一到新竹就迷路？山寨路牌 搞得遊客團團轉

道路指示牌及標誌等原本是為了引導用路人抵達景點或地標，但不少地區因各類旅遊、餐飲場所林立，就有業者沿路自掛指示牌，甚至樣式模仿公家單位的標誌，四處林立的各種正版、山寨指示牌，令用路人眼花撩亂，影響行車方向判斷；行之有年的交通號誌小綠人，也常在創意下變為其他圖案，卻因紅、綠色同時顯示，讓人分不清。

用電大戶不裝再生能源 桃要罰

桃園市政府3年前推動用電大戶裝設10%再生能源發電，廠商因為成本太高、沒地方設置、沒意願、不符經濟效益等考量，加上沒有罰...

竹市高峰幼兒園 明年落成

新竹市高峰非營利幼兒園舍融合周邊森林環境，純白斜屋頂最為吸睛，貌似歐洲童話中的城堡，配上大片綠草皮連接教室與戶外空間，讓...

苗栗逮10件空汙 空品感測器建功

苗栗縣環保局布建500台空氣品質微型感測器建功，今年循線稽查5家工廠、5件露天燃燒，違反空氣汙染防制法，其中一件工廠異味...

訪竹縣石峎古道 賴清德手作步道

副總統賴清德與客委會主委楊長鎮昨天走訪竹縣峨眉鄉石峎古道，體驗手作步道，石崀步道被納入客委會推動「樟之細路」主線。賴清德...

桃屋頂光電年3.3億度 北部第一

桃園市用電大戶裝置再生能源裝置成效低，不過屋頂太陽能光電建置卻繳出好成績，發電裝置容量311MW、每年發電量3.3億度，...

滿足身障生就學需求 桃市適性輔導缺額大於畢業人數

桃園市今天舉行身心障礙學生適性輔導安置宣導博覽會，桃園市長鄭文燦表示，這屆國三身障學生共約有1100人，110學年度桃園...

新竹縣跨年晚會活動 交通管制、接駁懶人包出爐

新竹縣政府12月31日在縣府廣場舉辦「浪漫竹縣 與你相見」跨年晚會，縣府今天公布跨年晚會交通管制範圍、路段及時間，以及免...

熱門新聞

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

無招牌肉燥飯30年來10元佛心價 老闆：有賺就好

深夜見公園路邊站一整排「白色幽靈」男子嚇到差點閃尿

Zoo Mall開發案通過 預計2028與南環線通車啟用

八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

新竹縣跨年晚會活動 交通管制、接駁懶人包出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。