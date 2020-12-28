聽新聞
test
0:00 / 0:00
頭份市中央路工程9大指標達標 農曆年前完成道路封層
總經費3.4億元的苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」工程，營建署提升道路品質9大指標全部到位，縣府今天說明數據成績單，工務處長古明弘並強調，中央路即日起分階段封層，農曆年前會全部完成。
中央路是苗北雙城頭份、竹南重要交通幹道，慢行綠網建置計畫是前瞻基礎建設計畫營建署列管亮點，涵蓋提升道路品質計畫9大指標，今天古明弘在縣府簡報說明具體數據展現，備受地方注目，縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興等人都到場關心。
古明弘說，中央路養護長度2460公尺，整建更新老舊、破損道路鋪面，鋪設再生瀝青混凝土13萬4630平方公尺，重新梳理10處左轉專用道；綠色生態路網以連續綠帶取代單一植穴，綠化量增加1萬2000平方公尺，15種喬木737棵，增加1.8倍碳排量。
街道幸福設施部分，家具座椅40座，高燈242座，9處路口設置綠斑馬線1600平方公尺，增加行人通行安全；無障礙系統建置E型斜坡道89處，18處路口導盲系統，改善人行道鋪面2萬1200平方公尺，建置自行車道4920公尺公里，22座安全庇護島，縮短行人穿越距離7公尺，增加行人安全。
建置共同管溝4.7公里，每年減少52次591平方公尺挖掘，減少交通延滯、管線更新維護，地震及誤挖等損失，計算50年效益約10億4325萬元，另透過植栽與鋪面設計搭配，形塑中央路街景，深化美食商圈文化。
至於民眾有感的道路問題，古明弘指出，今天起4天封層中央路從公園三街到信義路，元旦過後封層永貞路到公園三街，及公園三街到東桃路，最後一段東桃路到自強路，農曆年前完成封層。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言