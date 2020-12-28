頭份市中央路工程9大指標達標 農曆年前完成道路封層

道路指示牌及標誌等原本是為了引導用路人抵達景點或地標，但不少地區因各類旅遊、餐飲場所林立，就有業者沿路自掛指示牌，甚至樣式模仿公家單位的標誌，四處林立的各種正版、山寨指示牌，令用路人眼花撩亂，影響行車方向判斷；行之有年的交通號誌小綠人，也常在創意下變為其他圖案，卻因紅、綠色同時顯示，讓人分不清。

2020-12-28 04:46