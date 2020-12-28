桃園落後5兄弟4年 轉大人卻沒轉骨散 升格也能拚升級？

鄰近雙北、房價相對親民，桃園市近年成為全台磁吸力最強的都會區，升格以來增加21萬人口，為了因應升格成長，但汙水下水道、捷運綠線工程、圖書館新建總館等大小建設齊發，衍生塞車、噪音與環境負擔等民怨，「轉大人」這條路沒想像中容易。

桃園市升格前約205萬人，近年穩定成長，今年總人口突破225萬關卡，人口增加率為9.31%，高居全台之冠。桃園市長鄭文燦說，桃園鄰近雙北，沒有發生中南部那樣面臨都會的磁吸效應，反而成為年輕人移居新選擇，6年來吸納超過20萬人口，這和升格後的桃園市發展朝向年輕化、品牌化有很大關係，三心六線捷運路網布建後也將形成北北桃1小時軌道生活圈。

人口帶來城市希望，桃園升格後，建設需求也直線成長，從明年資本門支出占總預算比約3成，可見一斑。但鄭文燦說，桃園長期獲得中央的財政分配不公，「桃園正逢轉大人，卻沒轉骨散可吃」，對桃園發展之路形成阻礙。