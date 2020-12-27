不怕壞天氣 苗栗頭份尚順育樂天地元旦連假套票500元
元旦連假何處去？苗栗縣頭份市室內主題樂園「尚順育樂天地」推出3天優惠活動，遊玩全館套票設施原價1199元，只要500元，民眾若持有旅展購買的遊園券，還可以銅板價50元升級遊玩全館套票類設施。
尚順育樂世界目前全區以耶誕禮物季為主題，規畫多個聖誕禮物盒打卡熱點，人氣不墜的雙層旋轉木馬，金色燈飾超夢幻迎客，元旦連假加碼推出全館狂歡價500元，優惠至明年1月3日，因應防疫全區定時清潔消毒，入館必須配戴口罩，體溫超過攝氏37.5度謝絕入館。
尚順育樂世界指出，全館設計17項遊樂設施，整合科學探索、科技創新、體能鍛鍊主軸，分成輕鬆玩樂型、刺激體驗型、極限運動型3大類，不同的特色玩法，提供豐富多元的體驗，尤其是室內主題樂園，也不用擔心壞天氣敗興。
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