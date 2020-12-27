這2家旅館做環保 榮獲環保署銀級環保標章

苗栗縣政府環保局新近公布輔導的2家旅宿業者，F商旅三義館、泰安觀止溫泉會館通過環保署認證銀級環保標章旅館，環保局歡迎國人來苗栗往更深度、知性的綠色旅遊。

環保局指出，F商旅三義館主張節能減碳的環保標章旅館，全館採用較傳統光源節能80%的省電燈具，並且積極宣導減少能源及水資源消耗，例如冷氣不開超過攝氏26度、續住不更換床單枕頭套等，館內還有自行車可租借，鼓勵旅客響應綠色環保生活，3D彩繪階梯、廣盛老街夜市近在幾咫尺，距離三義火車站車程也僅需約3分鐘。

此外，環保局非常推薦到泰安觀止溫泉會館遠離塵囂，環保局指出，泰安觀止海拔近500公尺，坐擁山嵐、溪流，融入自然環境，泰安觀止兼具時尚、休閒與自然環保氣息，建築物以樹木、石頭為主要元素建構而成清水模環保綠建築。