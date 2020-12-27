鄭文燦：一貫道致力公益善的推廣 發揮正向的社會力量

桃園市長鄭文燦今天下午前往國立體育大學體育館，陪同總統蔡英文出席「一貫道師尊師母同領天命90週年感恩紀念大會」，並在致詞時表示，一貫道成立於戰亂的年代，致力普渡眾生，從過去無法被接受及承認，發展迄今已成為台灣主要的宗教信仰之一，並走向全世界84個國家設立辦事處，相信未來也會成為世界性的宗教。

鄭文燦表示，一貫道師尊師母同領天命90週年感恩紀念大會，適逢台中一貫道祖師紀念館白陽聖廟落成，藉由線上直播的方式，讓全世界的道親同步分享本次大會盛況，並在祈願疫情退散、台灣平安之際，也預約未來台灣及全世界的道親能夠同享大道，促進社會祥和。

鄭文燦提到市府曾多次協助一貫道興建道場及道務的推廣，也曾參與道場的活動，感受傳統的美德與善良的力量，見證道德的涵養及生命的本源，是非常正向的宗教，也是台灣在面對困難的時刻，相當重要的社會力量，相信未來一貫道將繼續在弘道與行善路上努力。

立法委員湯蕙禎、萬美玲、鄭運鵬、內政部長徐國勇、前市府顧問黃適卓、前國民黨主席吳伯雄、一貫道台灣總會理事長王寶宗都出席活動。